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Стиль жизни и ЗОЖ

10 апреля, 23:05

Тренер дала 7 советов, как правильно сесть на шпагат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Яна Романова рассказала, в каком возрасте можно научиться садиться на шпагат.

«Разогревайтесь. Растяжка — это обычная тренировка, а значит, требует подготовленных мышц. Будьте терпеливы. Шпагат не требует скоростей и героических усилий. Правильно дышите и расслабляйтесь. Во время выполнения упражнений нужно размеренно дышать и не напрягать мышцы. Выпрямляйтесь. Сгибание спины и коленей может привести к травмированию, вот почему так важно постоянно корректировать положение тела во время тренировок. Контролируйте технику. Упражнения, выполняемые неправильно, могут свести на нет всю эффективность ваших занятий, поэтому обязательно обращайте внимание на детали. Отдыхайте и делайте остановки. Во время стретчинга мышечные волокна слегка травмируются, и это нормально. Не сдавайтесь. Сесть на шпагат не настолько сложно, как кажется поначалу. Важно лишь грамотно и систематически тренироваться, а возрастного ограничения для стретчинга не существует даже у начинающих», — приводит слова Романовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1571451
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