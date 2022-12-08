Тренер назвала 5 причин, которые могут заставить вас заняться спортом сейчас

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Доцент кафедры физической культуры ГУУ Раиса Андрианова выделила пять причин начать заниматься спортом прямо сейчас, сообщает Life.ru.
По словам специалиста, занятия спортом помогают побороть усталость. После долгого рабочего дня в офисе небольшая пробежка или занятие в тренажерном зале придаст энергии и позитива.
Андрианова также выделила и другие четыре причины для занятий спортом:
· тренировки помогут человеку на пути к успеху (физическая активность — залог высокой эффективности на работе);
· спорт разбавит скуку;
· в спорте есть свобода самовыражения;
· спорт помогает расширить круг общения.