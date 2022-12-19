Тренер объяснила, как прогулка с собакой может заменить поход в спортзал

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Раиса Андрианова рассказала, как превратить спорт в занимательный досуг.

Альтернативой тренировки может стать и прогулка с собакой, а некоторые упражнения понравятся не только вам, но и вашему питомцу.

Она напомнила, что любую тренировку стоит начинать с разминки. Нужно слегка увеличить темп ходьбы, а если есть силы и желание, можно пробежаться. Такая активность принесет пользу и радость как хозяину, так и питомцу.

«В качестве кардиоупражнений могут послужить и совместные прыжки на скакалках. Да-да, не удивляйтесь! Просто вбейте в поисковик запрос — и вы получите огромное количество забавных видео, на которых питомцы не отстают в ловкости от своих хозяев», — приводит слова тренера Life.ru.

Очень важно, чтобы питомец понимал, когда можно резвиться, а когда нужно сохранять спокойствие. Команда «место» для собаки позволит вам выполнить несколько подходов выпадов или отжиманий, пока четвероногий друг ловит взглядом каждое ваше движение, отметила собеседница Лайфа. А за прилежание собаку надо наградить и пообниматься с ней.

«Самое важное в таких занятиях — это контроль животного. Тогда совместная тренировка принесет не только пользу для здоровья, но и заряд бодрости и хорошего настроения на весь день», — резюмировала инструктор.