Тренер раскрыла взаимосвязь узкой обуви и боли в пояснице

Фитнес-тренер, эксперт по движению Мария Блинова рассказала, как проверить, есть ли проблемы с поясницей, и как их избежать.

Она предложила провести эксперимент: встать прямо, стопы на ширине таза, потянуться макушкой вверх, затем наклониться к полу. Нужно оценить расстояние от пола до пальцев рук, а также понять, чувствуется в этот момент поясница или она является «слепой зоной». При этом напряжение в зоне копчика может ощущаться и в исходной позиции.

Далее нужно взять небольшой жесткий мяч, например теннисный, в крайнем случае можно использовать скалку. Специалист предлагает покатать мяч одной стопой на протяжении трех-пяти минут (от основания пальцев до пятки) вперед-назад. Если чувствуется напряжение и болевые ощущения в стопе, то следует замедлиться и добавить легкие надавливающие движения. После такого занятия с одной стопой стоит повторить наклон. В этот момент почувствуется разница: сторона, которой работали, будет ближе к полу, а зона поясницы будет казаться мягче.

«Если в одной части тела есть напряжение, то оно распространится и на остальные участки фасциального единства. Другими словами, зажатая стопа может быть прямой причиной боли в пояснице», — подчеркнула Блинова Life.ru.