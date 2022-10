Тренер рассказал, как сохранить мышцы после сорока лет и продлить молодость

Тренер по физподготовке Мэтт Таннерберг считает, что сохранить молодость мышц с годами помогает наличие физической активности и ресурсов на их восстановление, об этом он рассказал в интервью Eat this, not that.

«Лучшими источниками белка являются нежирные продукты животного происхождения, такие как яйца, нежирная говядина, птица и морепродукты, — рекомендует Мэтт Таннерберг. — А также нежирные молочные продукты, такие как творог, молоко и греческий йогурт».

Дефицит калорий при жестких диетах и несбалансированное питание лишают организм возможности восстановления, которую обеспечивают белок, являющийся строительным материалом, и углеводы, то есть энергия. Поэтому многие люди, стремящиеся исправить недостатки фигуры, ее не улучшают, а оставляют без необходимых ресурсов. Вместе с жировыми отложениями уходят и мышцы.

Также эксперт говорит о том, что углеводы должны быть правильными, это цельнозерновые злаки, бобовые и клетчатка в виде овощей и фруктов. И, самое главное, приемы пищи важно распределить равномерно в течение всего дня. Особенно организму важно получить белок до и после тренировки.