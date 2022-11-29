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Сегодня, 10:35

Тренер рассказала, с какого возраста детям можно заниматься гимнастикой

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от prostooleh на Freepik
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Мастер спорта, тренер высшей категории Елена Стадник в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала о том, что начинать занятия художественной гимнастикой лучше с пяти лет. Этот вид спорта поможет не только развить ребенка физически, но и сформировать его характер. При этом эксперт отметила, что существует другая разновидность гимнастики — эстетическая, которая научит ребенка еще и командной работе, дружбе и взаимовыручке, а также сделает более пластичным.

Подробнее о том, какие качества развивает художественная гимнастика у детей, есть ли смысл заниматься для себя и к какому тренеру идти, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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