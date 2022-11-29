Тренер рассказала, с какого возраста детям можно заниматься гимнастикой

Мастер спорта, тренер высшей категории Елена Стадник в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала о том, что начинать занятия художественной гимнастикой лучше с пяти лет. Этот вид спорта поможет не только развить ребенка физически, но и сформировать его характер. При этом эксперт отметила, что существует другая разновидность гимнастики — эстетическая, которая научит ребенка еще и командной работе, дружбе и взаимовыручке, а также сделает более пластичным.

Подробнее о том, какие качества развивает художественная гимнастика у детей, есть ли смысл заниматься для себя и к какому тренеру идти, читайте в полной версии материала в «СЭ».