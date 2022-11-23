Тренер рассказала, в каком возрасте лучше всего вставать на коньки

Тренер отделения фигурного катания «Южный лед» Татьяна Шилина рассказала, в каком возрасте ребенку лучше всего вставать на коньки.

По словам эксперта, лучший возраст для этого — три года. В этот период у ребенка хорошо развиваются координация, равновесие и устойчивость. Тренер также отметила, что фигурное катание положительно влияет на иммунитет и развитие тела в целом.

«Стоит привести ребенка на каток в ледовый комплекс, куда вы теоретически будете готовы его возить или водить. Для начала можно просто посмотреть на тренировку профессиональных фигуристов. У детей это вызывает интерес, дальше, как правило, все это затягивает. А начать заниматься фигурным катанием на любительском уровне можно в любом возрасте. Достаточно только желания и трудолюбия», — приводит Life.ru слова Шилиной.

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