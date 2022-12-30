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Сегодня, 17:30

Трихолог дала советы мужчинам по правильному уходу за бородой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-трихолог Инна Петросова дала советы мужчинам по правильному уходу за бородой в зимний период.

«Насыщенность ухода должна быть выше, так как зимой волосы на голове чаще прячем под головными уборами. Борода же подвергается воздействию холодных температур, ветра и снега гораздо интенсивнее. Волосяной стержень, как и кожа, зимой страдает от низких температур, сухости воздуха в помещениях и горячей воды. Принципы ухода будут одинаковы как для бороды, так и для волос на голове», — приводит Life.ru слова Петросовой.

По ее словам, бороду нужно мыть не очень горячей водой с использованием жировосстанавливающих и влагоудерживающих средств. Для большего эффекта их стоит держать на волосах около минуты. Кроме того, если на кондиционерах или масках стоит значение рН, то нужно выбирать значение от шести до семи, так как в этом случае они лучше проникают в стержень.

В выборе кондиционера или маски трихолог также советует внимательно изучать состав. В частности, в продукте должны быть питательные компоненты, например, кокосовое масло, кофеин, пантенол, низкомолекулярные гидролизаты, диметикон, а также масло подсолнечника.

Ранее врач-трихолог Людмила Егжина объяснила, как отсрочить процесс поседения.

Источник: https://life.ru/p/1549247
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