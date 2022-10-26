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Сегодня, 14:50

Трихолог объяснила, как правильно ухаживать за волосами осенью

Иван Торопцев
Корреспондент
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Врач-трихолог Эльвира Гусейнова рассказала, как правильно ухаживать за волосами осенью.

«Выпадение волос может быть связано с несбалансированным питанием и дефицитом микроэлементов (особенно меди, марганца, селена и цинка), с нарушением сна, так как гормон мелатонин имеет влияние на рост волос, с резкой стрессовой ситуацией, а также некоторыми хроническими и вирусными заболеваниями», — приводит Life.ru слова Гусейновой.

По словам эксперта, обязательным условием для сохранения шевелюры является правильно подобранный уход. Поскольку у каждого человека свои особенности кожи и структуры волос, необходим индивидуальный уход, потому что универсальных средств не существует.

Также Гусейнова подчеркнула, что осенью важно следить за сохранением липидной мантии волоса и увлажнением кожи головы. В случае, если потеря волос не прекращается на протяжении трех месяцев, это может быть первым проявлением какого-либо заболевания. В таком случае эксперт рекомендует обратиться к врачу. Медик назначит проведение анализов и при необходимости медикаментозное лечение.

Домашний уход за&nbsp;волосами. Как быстро восстановить поврежденные волосы? Советы эксперта

Источник: https://life.ru/p/1534343
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