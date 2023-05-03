Трихолог Ощепкова объяснила, как спасти волосы от ломкости и выпадения

Трихолог Виктория Ощепкова объяснила, как спасти волосы от ломкости и выпадения.

«Все мы знаем, что пересушивание волос с помощью высоких температурных воздействий (фена, утюжка, плойки) могут нарушать внешнюю защитную кутикулу волоса и тем самым способствовать обламыванию волос, сюда же относятся и укладочные средства, а также шампуни с большим количеством сульфатов, некачественные краски и обеспечивающие манипуляции. Избегая все эти моменты, мы можем предотвратить ломкость, сухость и обламывание волос. Дефицит микроэлементов и витаминов может сказываться на структуре волос, а значит, и служить пусковым фактором для ломкости или даже выпадения волос, отметила специалист. К ним относят: дефицит белка и железодефицитная анемия (диеты вегетарианские или недостаточно рационализированное питание), дефицит витамина D (иногда генетически обусловленный), дисбаланс омега жирных кислот, дефицит минералов и микроэлементов (кальция, магния, селена, йода), гормональные нарушения (в том числе в работе щитовидной железы)», — приводит слова Ощепковой Life.ru.