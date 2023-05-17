Трихолог Захирова заявила, что перхоть может появиться из-за любви к фастфуду

Трихолог Айнуль Захирова заявила, что перхоть может появиться из-за любви к фастфуду.

«Большинство людей считает, что данная проблема возникает из-за неправильно подобранного домашнего ухода. Но не все знают, что появление перхоти может быть симптомом кожного заболевания или сигналом о нарушении работы внутренних органов. Так, появление перхоти может сигнализировать о себорейном дерматите, нейродерматите и псориазе. Помимо этого, причина может скрываться в желудочно-кишечном тракте», — приводит слова Захировой Life.ru.