Трихолог Жовтан предупредила об опасности масок для волос из масел и перца

Трихолог Наталия Жовтан предупредила об опасности масок для волос из масел и перца.

«Большинство из них имеют в основе синтетическое масло, но производитель на первую строку заголовка выносит лишь привлекательные названия. Это может привести к аллергическим реакциям, а так как масло создает окклюзионную пленку — то и нарушить работу волосяного фолликула, привести к закупорке сальных желез. Еще одним популярным, но вредным средством является настойка красного перца, которую зачастую используют для стимуляции роста волос. Дело в том, что жгучая смесь может и без того усугубить хрупкость стержней, а также привести к шелушению кожи головы и прочим аллергическим реакциям», — приводит слова Жовтан Life.ru.