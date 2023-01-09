Участники всероссийского чемпионата «Человек идущий» прошли 20 миллиардов шагов за два месяца

Недавно победители основного этапа чемпионата «Человек идущий» были удостоены кубков, медалей, значков и дипломов победителей. Награды вручали Заслуженная артистка России Пелагея, народный артист России Дмитрий Певцов, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова и другие деятели культуры и спорта.

«Именно в пути человек находится наедине с собой. Познает, понимает и принимает себя! Дорога — университет жизни, который совершенствует и возвышает человека», — с такими размышлениями на тему философии ходьбы выступила перед победителями Светлана Ишмуратова и подчеркнула, что «человек идущий — это правильная форма жизни».

Остальные участники получили цифровые сертификаты.

Четвертый чемпионат России по фоновой ходьбе состоялся в сентябре-ноябре 2022 года. За 2 месяца соревнований участники прошли 14 миллионов километров и почти 20 миллиардов шагов. Больше всего участников было представлено жителями Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Волгограда.

Пелагея. пресс-служба чемпионата «Человек идущий»

Самой многочисленной категорией с наибольшей конкуренцией оказалась категория «Организации». В ней зарегистрировалось 1719 команд. Вместе они сделали 8 767 172 068 шагов. Победителем стала команда Александра Карпенко «ООО РЕМПУТЬ ММК», г. Магнитогорск (Челябинская область). Категория «Пенсионеров» была представлена 128 командами. Вместе они сделали 490 473 893 шага. Лидерами стали участники команды Анны Высоцкой «Активное долголетие», г. Подольск (Московская область). В категории «Группы ЗОЖ» зарегистрировалось 349 команд, в сумме прошедшие 1 085 240 923 шага. Лучшей была признана «Лига профессионалов» из Магнитогорска Челябинской области во главе с Юлией Левандовской.

«Для каждого из нас физическая активность — это норма. Мы живем сегодняшним, настоящим днем, но думаем о том, какими живчиками мы будем на пенсии, благодаря нынешнему образу жизни. Пройденными шагами прокладываем себе дорогу к здоровью», — поделилась капитан любителей здорового образа жизни из Магнитогорска.

В числе лидеров трех других категорий: «РФСО «Локомотив», г. Магнитогорск (Челябинская область), капитан команды Татьяна Карпенко; «Культура СГИИ», г. Красноярск (Красноярский край), капитан команды Игорь Иванов; «ЗОЖ.31.Вал, г. Валуйки (Белгородская область) капитан команды Андрей Бут.