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Сегодня, 09:30

Ученые назвали лучший способ предотвратить сезонный грипп и его осложнения

Ольга Стрельникова

Педиатры из Хьюстона рассказали, как защититься от вируса гриппа и его последствий.

Профессор педиатрии Флор Муньос и доктор Кристина А. Брайант из Медицинского колледжа Бейлора заявили, что защитить от гриппа и предотвратить возможные осложнения реально с помощью ежегодной вакцинации. «Можно использовать любую вакцину (от гриппа), соответствующую возрасту и состоянию здоровья, — заявили медики. — Нет какой-либо предпочтительной марки. Вакцина учит иммунную систему защищать вас от вируса. Это лучший способ предотвратить сезонный грипп и его серьезные осложнения».

Привычных и крайне неприятных симптомов гриппа в виде сухого мучительного кашля, высокой температуры, а также рвоты и диареи, можно избежать, если сделать вовремя прививку. Она же убережет и от последствий, в числе которых пневмония, миокардит и прочие серьезные осложнения.

Особенно тяжело протекает грипп у пожилых людей. По словам зарубежных педиатров, чаще всего заражают бабушек и дедушек дети, не имеющие соответствующей прививки и сформировавшегося иммунитета к вирусу.

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