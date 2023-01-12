Ученые назвали привычки, которые способствуют долголетию

Всего 5 привычек, по выводам ученых, помогут прожить долгую и здоровую жизнь.

На портале «Кубанские Новости» привели рекомендации ученых из Гарварда во главе с профессором Янпинг Ли по тому, какой образ жизни в 50 поможет дожить до 80 лет без тяжелых хронических заболеваний. «Наше исследование убедительно свидетельствует о том, что здоровый образ жизни может существенно продлить годы, в течение которых пожилой человек может жить без основных для этого возраста заболеваний, таких как рак, диабет и сердечно-сосудистые», — отметил руководитель научной группы.

Чтобы выявить эти принципы, исследователи проанализировали информацию о здоровье свыше сотни тысяч участников за два десятка лет. К ним относятся отказ от курения, злоупотребления алкоголем, регулярная умеренная физическая нагрузка (хотя бы по полчаса ежедневно), контроль веса и здоровая, сбалансированная диета. Мужчины и женщины в возрасте 50 лет, которые придерживались как минимум четырех из вышеназванных привычек, в среднем на 7,5 и 10 лет соответственно жили дольше без болезней. Чаще всего страдают от хронических заболеваний те, кто много курит и имеет избыточный вес.