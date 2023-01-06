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Сегодня, 15:30

Ученые назвали продукт, вызывающий онкологические заболевания

Ольга Стрельникова
Мясо.
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Как правило, он есть на любом праздничном столе.

Журнал Nature NPJ Science of Food опубликовал заявление группы ученых из Королевского университета Белфаста о вреде мяса, обработанного нитритами — химическими веществами, консервирующими продукты. Их употребление увеличивает риск онкологических заболеваний. Об этом рассказал портал «Хайтек».

В ходе эксперимента, проводимого на мышах в течение восьми недель, выяснилось, что животные, рацион которых включал мясо даже с небольшим количеством нитритов (не более 15 процентов), имели гораздо больше опухолей, чем те, кого кормили мясом без них или для кого вовсе исключили мясные продукты из питания.

К опасным видам мяса ученые отнесли любые колбасные изделия. Так, нарезки, а также колбасы в составе различных блюд (к примеру, новогоднего салата «Оливье») опасны для здоровья при систематическом употреблении. Директор Института глобальной безопасности пищевых продуктов в Королевском университете Крис Эллиот в завершение эксперимента заключил, что нитриты необходимо заменить более натуральными и безопасными альтернативами.

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