Ученые назвали продукты, защищающие от остеопороза

Журнал Food & Function опубликовал результаты исследования группы ученых из Университета Эдит Коэн.

Его участницами стали 1400 пожилых женщин из Австралии. Они были разделены на две группы и в течение 14,5 года принимали витамин К в количестве 60 и 100 мкг. В ходе исследования риск получения переломов у второй группы был снижен за этот период на 31 процент по сравнению с первой группой.

Риск переломов в пожилом возрасте очень высок, а их последствия могут привести к инвалидности и даже летальному исходу. Избежать подобных проблем поможет витамин К. Его содержат зеленые овощи и фрукты (брокколи, шпинат, киви, авокадо). 125 г темных листовых овощей будет достаточно, чтобы получить рекомендованную австралийскими учеными дозу витамина K.