Ученые назвали специю, опасную для печени

Американские ученые из Национального института органов пищеварения выяснили, что не все специи безопасны. Некоторые из них способны нарушить работу органов и систем организма. В частности, речь шла о куркуме и ее влиянии на печень.

Исследования показали, что результатом обильного применения куркумы может стать серьезный удар по здоровью печени. В крайних случаях это можно определить по пожелтению белков глаз и кожи, ощущению тошноты, рвоте. Однако все те же ученые утверждают, что симптомы, сигнализирующие о негативном влиянии, обнаружить непросто, в этом и состоит главная опасность. У многих они могут не проявляться, поскольку к пожелтению кожных покровов и слизистой приводит печень, которая не вырабатывает билирубин — вещество, образующееся при естественном распаде эритроцитов. Но подобная проблема присутствует лишь у незначительного количества людей.