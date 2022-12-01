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Сегодня, 15:10

Ученые назвали спорт, улучшающий либидо у женщин

Ольга Стрельникова
Ученые назвали спорт, улучшающий либидо у женщин.
Фото Изображение от Freepik
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Турецкие ученые из Университета Сакарья провели исследование на тему улучшения женского либидо с помощью занятий спортом. Об этом рассказал журнал Revista Internacional de Androlog?a. В течение трех месяцев 36 участниц проекта, имевших сложности с возбуждением, два раза в неделю занимались пилатесом. Это комплекс упражнений, укрепляющий мышцы живота, таза и спины, включающий техники развития глубоких мышц тела и контроля дыхания. Другие тренировки были исключены.

До начала и по завершению эксперимента женщины прошли опрос о состоянии сексуальной жизни и их настроения. Результаты исследования показали улучшения в интимной жизни участниц. Некоторые подняли оценки своей интимной жизни с 12 до 29 баллов, где 95 — максимум, а оценка ниже 26 — показатель сексуальной дисфункции. Либидо у большинства повысилось в два с лишним раза, как и количество оргазмов, а также исчез дискомфорт во время полового акта и заметно улучшилось настроение.

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