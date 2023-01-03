Ученые объяснили, как правильно пользоваться влажными салфетками

Ученые из Университета Кардиффа в Великобритании предупредили, что антибактериальные салфетки не убивают бактерии, но способны стать их переносчиками с одной поверхности на другую. Несмотря на то что подобное средство гигиены весьма популярно, оно не всегда приносит пользу.

Влажные салфетки используют для очищения кожи разных областей — рук, лица, интимных зон. Их удобно применять для детей и даже в уборке. Это средство гигиены предназначено как для защиты от микробов, так и для удаления загрязнений и снятия макияжа. Но, по мнению британских ученых, важно помнить, что они не заменят воду и применять их изо дня в день не стоит. При ежедневном применении для удаления макияжа они способны повредить кожу, истончить защитный слой, стать причиной прыщей и мелких морщинок. Антибактериальные салфетки — мера экстренной защиты, но при неправильном применении могут увеличить риск распространения вирусов и микробов.

Ни в коем случае не следует применять салфетки для гигиены рук, для ухода за лицом или интимной гигиены. Также важно перед покупкой обращать внимание на срок годности, а при использовании плотно закрывать упаковку, иначе салфетки потеряют свои свойства.

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