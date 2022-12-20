Ученые объяснили, как запахи влияют на иммунитет

Ученые из Каролинского университета (Швеция), возглавил которую Мэтс Ольсон, провели эксперимент, продемонстрировавший, что неприятные запахи стимулируют резкое, значительное повышение белка (фактор некроза опухоли TNF-а), выделяемого иммунными клетками в ротовой полости в ответ на появление бактерий, стимулируя тем самым защиту организма и готовясь к их уничтожению.

Фактор некроза опухоли TNF-а имеет повышенную чувствительность к горькому вкусу и помогает распознать токсичную угрозу. Об этом пишет Naked Science.

В исследовании приняли участие 36 человек: мужчины и женщины. Им было предложено оценить по шкале от нуля до ста 28 различных запахов, часть из которых были нейтральны, а часть вызывала отвращение (гнилые дрожжи, феоментированная селедка и прочие).

Помимо личной оценки респондентов учитывалась активность их мимики с помощью электромиографии. Затем запахи были повторно предъявлены участникам исследования с целью получения проб слюны, в которой определяли концентрацию TNF-а.

Эксперимент показал, что неприятные запахи для организма выступают индикатором опасности. Они заставляют иммунные клетки ротовой полости включать защитные функции, чтобы нейтрализовать угрозу. Отвращение от неприятных запахов — один из способов ее избежать, пояснили ученые.