Ученые объяснили, с чем связано сокращение сна в 30 лет

Исследователи обнаружили, что в этот период люди уделяют сну меньше времени, чем в детстве или пожилом возрасте.

Журнал Nature Communications опубликовал результаты исследования группы ученых из Университетского колледжа Лондона. Его участниками стали 730 187 человек, представляющие 63 страны. В ходе исследования выяснилось, что начиная с 20 лет продолжительность сна сокращается вплоть до 33 лет, независимо от пола и уровня образования. Более короткую продолжительность сна в этом возрасте ученые связали с работой и уходом за детьми.

Большую продолжительность сна имеют жители стран Восточной Европы — Албании, Словакии, Румынии и Чешской Республики. Они отдыхают на 20-40 минут дольше. Меньшая продолжительность сна отмечена у жителей Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, Малайзию и Индонезию.

Также в ходе исследования ученые определили, что женщины уделяют сну на 7,5 минуты больше, чем мужчины. При этом средняя продолжительность сна составляет 7,01 часа в сутки. Увеличиваться количество сна начинает лишь к 53 годам. Дольше всего спят люди до 19 лет.