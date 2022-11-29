Ученые подтвердили вред даже малых доз алкоголя в период беременности

Телеканал «Доктор» рассказал об исследованиях, проведенных Радиологическим обществом Северной Америки. Они показали, что алкоголь в период беременности даже в небольшом количестве может изменить структуру мозга ребенка и стать причиной задержки в развитии. Такие выводы сделали ученые, проанализировав МРТ-снимки нерожденных детей в период с 22 по 36 неделю, матери которых подтвердили употребление спиртосодержащих напитков. Изменения в головном мозге имелись даже при минимальном воздействии алкоголя.

Новорожденные, чьи матери в период беременности употребляли хоть немного алкоголя, имели значительно более низкий показатель общего развития головного мозга, чем другие дети. При этом правая верхняя височная борозда, которая участвует в социальном познании, аудиовизуальной интеграции и развитии речи, по словам исследователей, была более мелкой.

Ученые сделали вывод, что прием любого количества алкоголя беременными, приводит к когнитивным и поведенческим проблемам у детей в раннем возрасте.