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Сегодня, 11:05

Ученые рассказали, как курение меняет женщин

Ученые рассказали о влиянии курения на гормональный фон женщин
Ольга Стрельникова
Фото Global Look Press
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Ученые биологи из Швеции выявили в ходе исследований, что курение негативно сказывается на гормональном фоне женщин, делая их мужеподобными. Виной тому снижение выработки эстрогена.

Исследования проводились на женщинах-добровольцах, которые после употребления дозы никотина прошли процедуру МРТ. Выяснилось, что у них происходило резкое уменьшение выработки таламусом ароматазы.

Фермент ароматаза отвечает в организме за выработку женского гормона эстрогена. Никотин же активно его подавляет. Из-за этого может меняться внешний облик и голос курильщиц, а также ускоряется процесс старения.

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