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Сегодня, 18:30

Ученые рассказали о полезных свойствах семян льна

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от Freepik
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Газета «Московский комсомолец» рассказала о результатах исследований свойств льняного семени, проведенных американскими учеными. Как выяснили специалисты, семена и масло льна могут очистить закупоренные артерии, снизить количество атеросклеротических бляшек на 40%, защитить от сердечно-сосудистых и других заболеваний. Полезные свойства этим не ограничиваются.

Ученые подчеркнули также обилие в семенах льна фитоэстрогенов. Это природные вещества, схожие с гормонами человека. По словам исследователей, они способны предотвратить онкологию и облегчить проявления менопаузы.

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