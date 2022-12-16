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16 декабря, 21:45

Ученые рассказали, сколько кофе с утра улучшит память и взбодрит

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@c_reel
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Специалисты из Махидольского университета в Таиланде в ходе эксперимента выяснили, что даже небольшая доза кофеина с утра улучшит когнитивные функции и память. Об этом рассказала «Учительская газета».

Участниками исследования стали 25 мужчин. До начала эксперимента им провели электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Затем часть из них в течение недели с утра выпивала чашку ароматизированной воды с добавлением 50 мг кофеина — ровно столько содержит половина чашки обычного заварного кофе, а затем проходила тест, определяющий когнитивные способности. Другие испытуемые были лишены подобного напитка.

Активность головного мозга, показанная ЭЭГ, спустя 30 минут, после приема соответствующего напитка, показала замедление активности альфа-волн, заметное улучшение скорости зрительно-моторной обработки, рабочей памяти и внимания. Также исчезла сонливость.

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