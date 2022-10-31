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Сегодня, 09:10

Ученые рассказали, способно ли мытье рук защитить от COVID-19

Ольга Стрельникова
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Ученые озаботились вопросом, снижает ли регулярное мытье рук вероятность заражения ковидной инфекцией.

Год назад появилось сообщество под названием «The Global Handwashing Partnership/Глобальное партнерство по вопросу мытья рук». Основной причиной возникновения подобной организации стал COVID-19. Тщательное мытье рук способно уберечь от пневмонии и некоторых других видов ОРВИ. Так ученые думали и о ковидной инфекции.

Во избежание передачи COVID-19 предлагалось мыть руки не менее 20 секунд до 10 раз в день. Обязательно осуществлять процедуру до и после приготовления пищи, после контакта с больным или посещения туалетной комнаты. Такие нехитрые комбинации, по мнению специалистов данной организации, снижают риск развития ковид до 36%.

Однако позднее ученые сошлись во мнении, что только мытье рук не способно стать эффективным барьером для COVID-19. Исследователь Сима Лакдавала считает, что заражение через предметы происходит не так часто, как воздушно-капельным путем: «Пропорция разных видов заражения будет разной для разных ситуаций». Чтобы в полной мере защитить себя от коронавирусной инфекции, следует соблюдать дистанцию, не пренебрегать маской в местах с большим скоплением людей и по необходимости применять антисептик для рук.

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