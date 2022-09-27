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27 сентября, 08:00

Ученые сообщили о пользе темного шоколада при повышенном холестерине

Галина Глазко
Темный шоколад полез при повышенном холестерине.
Фото Global Look Press

Ученые заявили, что темный шоколад полезен для людей с высоким уровнем холестерина в крови. Об этом пишет издание Journal of the American Heart Association. Также такой шоколад помогает при ишемической болезни сердца и предотвращает инсульты.

В исследовании приняли участие 48 человек от 30 до 70 лет. У всех этих пациентов был лишний вес и повышенный уровень холестерина. Они в течение месяца употребляли миндаль, затем миндаль с темным шоколадом. Самые лучшие результаты были зафиксированы в те дни, когда пациенты ели темный шоколад с миндалем.

При этом рекомендуется употреблять его в небольших количествах, а перед этим получить разрешение лечащего врача. Возможны случаи индивидуальной непереносимости этого продукта.

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