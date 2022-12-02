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Сегодня, 12:30

Ученые создали вирус, убивающий рак

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@nci
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Специалисты центра исследования рака «Город надежды» в Лос-Анджелесе и австралийской биотехнологической компании Imugene впервые планируют ввести человеку лекарство от рака на основе онколитического, генномодифицированного вируса под названием Vaxinia или CF33-hNIS, который избирательно уничтожает опухоль. Он проникает в больные клетки и воспроизводит себе подобных, от чего те буквально взрываются, высвобождая тысячи новых частиц, стимулирующих иммунную систему атаковать раковые клетки. «Наше предыдущее исследование показало, что онколитические вирусы могут стимулировать иммунную систему реагировать на рак, уничтожать его. Мы считаем, что CF33-hNIS может улучшить результаты лечения наших пациентов», — рассказал онколог, возглавляющий эксперимент Даненг Ли.

Испытания, проведенные ранее на животных, показали хорошие результаты. В клинических тестированиях примут участие порядка 100 пациентов с запущенными раковыми опухолями, которым не помогает стандартное лечение. Им будет введена внутривенно или методом инъекций некоторая доза CF33-hNIS.

Здоровье
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