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Сегодня, 15:45

Ученые выяснили, что мужчины и женщины стареют по-разному

Ольга Стрельникова
Фото Freepik
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Ученые из Института биологии старения им.Макса Планка в Кельне и Университетского колледжа Лондона провели исследование, как работают антивозрастные препараты, в частности был выбран рапамицин, на мужской и женский организм. Об этом рассказало издание «Nature Aging».

Ученые давали антивозрастной препарат рапамицин самцам и самкам плодовых мушек и мышей, чтобы изучить его влияние на разные полы. Рапамицин — это иммунорегулятор и ингибитор роста клеток. Зачастую его используют при лечении онкологии или в период реабилитации после трансплантации органов. Эксперимент, проведенный на плодовых мушках и мышах показал, что средство продлевает жизнь и замедляет развитие патологий только у самок.

«Пол может быть решающим фактором для эффективности антивозрастных препаратов. Понимание процессов, зависящих от пола и определяющих реакцию на терапию, улучшит разработку персонализированных методов лечения», — заключила руководитель исследовательской группы Линда Партридж.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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