Ученые выяснили, что омега-3 может привести к неприятному эффекту

Издание Cell Reports опубликовало результаты исследований, проведенных группой ученых из США и Китая во главе с профессором Бинг Ли из Айовского университета. В ходе эксперимента ими было выявлено, что мыши, в обилии потреблявшие рыбий жир, начинали лысеть. Причина оказалась в белке, запускающем реакции, в результате которых возникает воспалительный процесс в волосяных фолликулах, из-за чего и выпадает шерсть. Лысые пятна без шерсти заняли более 20% кожи, а сами грызуны заметно набрали в весе. При этом другие виды жиров — насыщенные жиры, содержащиеся в какао-масле, подобного эффекта не давали.

Расхожее мнение о том, что вредны только насыщенные жиры, оказалось не совсем верным. Принято считать, что именно они провоцируют воспаление, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. Однако полиненасыщенные жирные кислоты, к которым относится омега-3, оказались не настолько безопасны. Ученые пришли к выводу, что принимать их можно в количестве не более 5% от суточной нормы потребления жиров.