Ученые выяснили, как чума изменила мир и геном человека

Ученые из Канады, Штатов и Европы объединились для исследований, в ходе которых выяснили, что средневековая чума выработала ген, который помог людям выжить и продолжить свой род, усилив эти шансы в 1,5 раза.

«В пандемию, убивающую от 30 до 50 процентов населения, у людей обязательно происходит отбор защитных аллелей (вариаций генов), — разъяснил генетик Хендрик Пойнар. — Люди, восприимчивые к циркулирующему патогену, погибают. Даже небольшое преимущество означает разницу между жизнью и смертью. Конечно, выжившие, которые достигли детородного возраста, передадут свои гены».

Внимание ученых привлек ген ERAP2. В его задачи входило уничтожать вторгшиеся микроорганизмы и вирусы, а затем доводить до сведения иммунной системы, что именно им необходимо противостоять. Было проанализировано ДНК 206 человек, захороненных в разные периоды в Лондоне, включая время «черной смерти». Чтобы доказать свою теорию, ученые восстановили возбудителя чумы, и оказалось, что образцы крови людей, имевших соответствующие мутации в геноме, оказались устойчивы к «черной смерти».

Однако есть у данного гена и минус — он слишком восприимчив к аутоиммунным заболеваниям и инфекциям. Именно его связывают с возникновением в современном обществе ревматоидного артрита, красной волчанки и болезни Крона.