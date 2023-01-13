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Ученые выяснили, во сколько лет люди становились родителями на протяжении всего периода эволюции

Ольга Стрельникова
Счастливая семья.
Фото Freepik/senivpetro
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Издание Psys.Org опубликовало результаты исследований группы ученых из Университета Индианы, которые показали средний возраст, в котором женщины и мужчины становились родителями на протяжении всего периода эволюции.

С этой целью был применен авторский метод, основанный на мутации в ДНК. Так, конкретный тип мутации зависит от возраста родителей на момент зачатия ребенка.

Исследования показали, что за последние 250 000 лет средний возраст родительства — 26,9 года. При этом отцы всегда были старше, в среднем им было 30,7 года.

Средний возраст для материнства, по данным исследования, был 23,2 года, сейчас это 26,4. Также выяснилось, что в ходе эволюции разница в возрасте отцов и матерей постоянно сокращается.

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