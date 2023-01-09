Ученый озвучил секрет здоровья на долгие годы

Специалист отметил, что важна не только продолжительность жизни, но и длительность периода, на протяжении которого сохраняется здоровье.

Доцент Центра старения при Колумбийском университете Алан Коэн рассказал, что со многими заболеваниями жить можно довольно долго, но не очень качественно. Поэтому крайне важно обеспечить себе здоровье на долгие годы. И помочь в этом, по мнению ученого, лучше всего может питание. Об этом рассказало издание Inc.

Как отметил Алан Коэн, диета может увеличить продолжительность здоровой жизни. В сентябре 2022 года он представил исследование, наглядно продемонстрировавшее связь между едой и здоровым старением. Участниками эксперимента стали 1560 пожилых канадцев. По завершении проекта ученый пришел к выводу, что в рационе должны быть различные типы питательных веществ, включая сахар, жиры, витамины и прочее, но важна умеренность и сбалансированность.

Как подчеркнул Алан Коэн, диета похожа на плато, а не на гору, и идеальной диеты для всех не существует. Организму важно получать достаточно белка, а также витаминов С и Е из рациона, а не из добавок, резюмировал ученый.