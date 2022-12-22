Ультрамарафонец рассказал, какие носки оптимальны для зимних видов спорта

Кандидат медицинских наук ультрамарафонец Александр Элконин в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказал, что всем, кто продолжает заниматься спортом в зимнее время на улице, необходимо позаботиться о правильной экипировке.

В частности, стоит уделить внимание подбору теплых носков. Не стоит выбирать носки из хлопка — они быстро вбирают влагу, скатываются, могут натирать и не дают необходимого тепла. Шерстяные носки теплее и лучше впитывают влагу, но быстро изнашиваются. Можно обратить внимание на изделия из смеси шерсти, хлопка и акрила с преобладанием последнего — они более долговечны. Однако, по мнению эксперта, наиболее предпочтительны носки из синтетики.

Почему синтетические носки лучше натуральных, а также какие изделия лучше подойдут для горных лыж и сноуборда, читайте в полной версии материала в «СЭ».