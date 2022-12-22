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Сегодня, 20:45

Ультрамарафонец рассказал, какие носки оптимальны для зимних видов спорта

Ольга Стрельникова
Носки.
Фото Drazen Zigic/ru.freepik.com
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Кандидат медицинских наук ультрамарафонец Александр Элконин в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказал, что всем, кто продолжает заниматься спортом в зимнее время на улице, необходимо позаботиться о правильной экипировке.

В частности, стоит уделить внимание подбору теплых носков. Не стоит выбирать носки из хлопка — они быстро вбирают влагу, скатываются, могут натирать и не дают необходимого тепла. Шерстяные носки теплее и лучше впитывают влагу, но быстро изнашиваются. Можно обратить внимание на изделия из смеси шерсти, хлопка и акрила с преобладанием последнего — они более долговечны. Однако, по мнению эксперта, наиболее предпочтительны носки из синтетики.

Почему синтетические носки лучше натуральных, а также какие изделия лучше подойдут для горных лыж и сноуборда, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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