Уролог назвал факторы, увеличивающие риск развития мочекаменной болезни

Врач рассказал о факторах, нарушающих функционирование почек.

Уролог-андролог Азамат Галимов призвал отказаться от диет с высоким содержанием белка и низким количеством жиров. Сочетание этих факторов приводит к патологической подвижности почек. «Популярные кето-диеты с большим содержанием белков сильно нагружают этот орган и увеличивают риск возникновения мочекаменной болезни и повреждения почек», — констатирует специалист.

Также врач рекомендует по возможности отказаться от употребления мочегонных препаратов, приводящих к хронической почечной недостаточности. Прибегать к ним стоит лишь по рекомендации и под контролем лечащего врача.

Отдельно Азамат Галимов упомянул о вреде кофеина, перегружающего почки.