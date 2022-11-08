Уролог назвал продукты, опасные для почек

Врач уролог-андролог рассказал о продуктах, наносящих вред почкам.

Уролог-андролог «СМ-клиник» Александр Боршевецкий в беседе с изданием «Газета.Ru» предостерег от злоупотребления грибами, свеклой, шпинатом, фасолью, крыжовником, земляникой, грушами, щавелем, ревенем. Повышенное содержание в них оксалатов повышает риск возникновения мочекаменной болезни.

К появлению уратных камней может также привести обильное содержание в рационе клюквы, брусники, соевых культур и продуктов из них. Нанести вред организму могут и парниковые овощи, и ранние фрукты, которые иногда содержат химикаты для скорейшего созревания. Ухудшить работу почек может избыток обычной поваренной соли, употребление фастфуда и полуфабрикатов. Негативное влияние на мочевыделительную систему и весь организм в целом оказывают алкогольные и газированные напитки, а также быстрорастворимый кофе.

«Для сохранения здоровья почек необходимо воздержаться от употребления однозначно вредных продуктов, таких как алкоголь, а также не стоит питаться исключительно «полезными» растительными продуктами — питание должно быть разнообразным и сбалансированным», — заключил эксперт.