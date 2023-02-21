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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:46

Уролог перечислила факторы, которые ухудшают качество спермы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Юлия Курышкина назвала половую неразборчивость одной из причин снижения фертильности у мужчин.

«Отрицательно сказывается и прогрессирующая гиподинамия человечества. Молодые люди мало двигаются, игнорируют регулярные физические упражнения. Вместе с гиподинамией к нам пришло и переедание. В результате избыточное потребление пищи приводит к повышению уровня холестерина, ухудшению кровоснабжения внутренних органов, в том числе органов малого таза. Еще одним фактором снижения фертильности у мужчин является половая неразборчивость, которая приводит к венерическим заболеваниям. Это негативно влияет на качество спермы и, как следствие, способность к зачатию здоровых детей», — приводит слова Курышкина Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1559919
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