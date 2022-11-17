Уролог рассказал о причинах резкого сокращения фертильности у мужчин

Директор Международного центра репродуктивной медицины (МЦРМ) уролог-андролог высшей категории Игорь Корнеев в интервью «Известиям» рассказал, что за прошедшие полвека способность к зачатию у мужчин снизилась наполовину.

Подобная тенденция выявлена не только в развитых странах, но и по всему миру. Причины специалист видит в ухудшении экологии, неправильном образе жизни и различных заболеваниях, из-за него возникающих.

По словам андролога, под ухудшением экологической обстановки ученые и медики подразумевают загрязненность окружающей среды пестицидами, фталатами, солями тяжелых металлов и прочими вредными веществами.

Среди преобладающих вредных привычек — недостаток физической активности, курение и злоупотребление алкоголем, которые приводят к ожирению, метаболическому синдрому и инфекционно-воспалительным заболеваниям репродуктивных органов, что и способствует снижению фертильности, считает Игорь Корнеев.