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Сегодня, 14:05

В Армении началась борьба со свиным гриппом

Ольга Стрельникова
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В ходе противоэпидемиологических мероприятий, проводимых Национальным центром по контролю и предупреждению заболеваний в Армении, был выявлен вирус H1N1, являющийся возбудителем свиного гриппа.

Использование антибиотиков в этом случае бесполезно, напоминает Центр. В целях профилактики развернуты мобильные точки, они наряду с поликлиниками обеспечены необходимым количеством вакцин против сезонного гриппа.

К группам риска относятся пожилые граждане, люди с ослабленным иммунитетом, дети и беременные женщины. Приоритет в вакцинации отдаётся также медицинским работникам, военнослужащим и призывникам.

В России вакцинацию против сезонного гриппа уже прошли более 45,5 миллиона россиян.

Здоровье
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