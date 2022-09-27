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27 сентября, 09:00

Названо масло, которое помогает предотвратить рак

Галина Глазко
Аргановое масло очень полезно для здоровья кожи и волос.
Фото Global Look Press

Аргановое масло считается одним из самых редких в мире. Как правило, его используют в марокканской кухне и косметических целях. Оно известно своим сладким привкусом.

В этом масле содержатся жирные, олеиновые и линолевые кислоты, а также линолевая и омега-6 жирные кислоты. Они известны способностью снижать уровень плохого холестерина в крови и повышать хороший холестерин.

Помимо этого, аргановое масло богато витамином Е, которое отвечает за здоровье кожи, волос и глаз. А еще сочетание арганового масла с витамином Е значительно снижает смертность от рака молочной железы и толстой кишки. Дело в том, что полифенольные соединения в аргановом масле уменьшают скорость деления раковых клеток на 50 процентов.

Специалисты рекомендуют употреблять не&nbsp;растительное, а&nbsp;оливковое масло. Диетолог назвал семь видов растительных масел, от которых стоит отказаться

Здоровье
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