Названо масло, которое помогает предотвратить рак

Аргановое масло считается одним из самых редких в мире. Как правило, его используют в марокканской кухне и косметических целях. Оно известно своим сладким привкусом.

В этом масле содержатся жирные, олеиновые и линолевые кислоты, а также линолевая и омега-6 жирные кислоты. Они известны способностью снижать уровень плохого холестерина в крови и повышать хороший холестерин.

Помимо этого, аргановое масло богато витамином Е, которое отвечает за здоровье кожи, волос и глаз. А еще сочетание арганового масла с витамином Е значительно снижает смертность от рака молочной железы и толстой кишки. Дело в том, что полифенольные соединения в аргановом масле уменьшают скорость деления раковых клеток на 50 процентов.