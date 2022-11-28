В мужском журнале объяснили, сколько времени нужно на тренировки для здоровья

Руководство по физической активности, разработанное в США, рекомендует в неделю уделять занятиям спортом примерно 150 минут, если это умеренные тренировки, и 75 минут, если это интенсивные занятия. Об этом пишет издание MenToday.

Умеренные тренировки повышают пульс незначительно, всего на 10-20 ударов. К ним можно отнести ходьбу, йогу, подъем по лестнице или в гору. Интенсивные занятия дают значительную нагрузку, к примеру, это может быть силовая тренировка в зале или активное кардио, пробежка.

Распределить эти 150 минут специалисты рекомендуют на пять занятий в неделю, не менее получаса каждое. Это сокращает риск инфаркта, инсульта, диабета и онкологических заболеваний. Если у вас совершенно не хватает времени на тренировки, делайте в течение дня перерывы хотя бы на 5-10 минут, чтобы активно подвигаться.

Распределять 150 минут на две длинные тренировки специалисты издания также не советуют. Это повысит риск получения травмы.

Подобные советы будут актуальны, если вы хотите поддержать здоровье организма, а не стремитесь похудеть или набрать мышечную массу. В этом случае тренировки должны иметь иной график и нагрузку.

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