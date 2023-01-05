В Роскачестве назвали самую качественную водку

Представители Роскачества рассказали, что наиболее качественная водка, не вызывающая похмелья при разумном потреблении, относится к торговой марке Stolichnaya.

Она не содержит тяжелых металлов и технического спирта, а массовая концентрация альдегидов, сивушных масел и щелочи не превышает нормы. Крепость этой водки соответствует заявленной. Посторонние привкусы и запахи в напитке отсутствуют.

Главный критерий, по которому специалисты Роскачества проводили отбор, — безопасность состава и отсутствие в нем технического спирта. Однако даже эти минимальные нормы прошли не все представители.