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Сегодня, 20:15

В «Роскачестве» объяснили, чем и кому опасны мандарины

Ольга Стрельникова
Фото azerbaijan_stockers, freepik.com
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Эксперты «Роскачества» в интервью порталу «А теперь внимание!» рассказали, что мандарины необходимо с крайней осторожностью употреблять людям с повышенным уровнем сахара и аллергикам. Дело в том, что этот вид цитрусовых содержит в обилии фруктозу — порядка 6-7 граммов, при рекомендуемой суточной норме потребления сахара 25-50 граммов. Для людей, страдающих от аллергии, мандарины опасны из-за наличия салициловой кислоты, вызывающей расширение капилляров и раздражение слизистой желудка.

Специалисты «Роскачества» также отметили, что норма потребления мандаринов для взрослых не более пяти штук в день, тогда, как для детей всего два.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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