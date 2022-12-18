В «Роскачестве» объяснили, чем и кому опасны мандарины

Эксперты «Роскачества» в интервью порталу «А теперь внимание!» рассказали, что мандарины необходимо с крайней осторожностью употреблять людям с повышенным уровнем сахара и аллергикам. Дело в том, что этот вид цитрусовых содержит в обилии фруктозу — порядка 6-7 граммов, при рекомендуемой суточной норме потребления сахара 25-50 граммов. Для людей, страдающих от аллергии, мандарины опасны из-за наличия салициловой кислоты, вызывающей расширение капилляров и раздражение слизистой желудка.

Специалисты «Роскачества» также отметили, что норма потребления мандаринов для взрослых не более пяти штук в день, тогда, как для детей всего два.