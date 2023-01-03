В Роскачестве озвучили правила хранения вина после открытия

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева в интервью РИА «Новости» рассказала о том, как правильно хранить вина после того, как они откупорены.

«Хорошее игристое, если его правильно закрыть, сохранит игру не меньше суток. Для этого вино нужно укупорить специальной многоразовой пробкой для шампанского. Обычная пробка просто вылетит под давлением углекислоты. А вот распространенное мнение о том, что сохранить игру вина поможет вставленная в горлышко бутылки чайная ложка, — это миф», — пояснила эксперт.

Как объяснила Олеся Буняева, дольше всего свои вкусовые качества сохраняет крепленое и красное вино, особенно с выдержкой в дубе. Менее устойчивы легкие белые и розовые вина. Хранить открытые бутылки необходимо в холодильнике или на балконе при условии, что нет сильных морозов или тепла.

Также эксперт опровергла миф о том, что с годами вино становится лучше, — к магазинному вину на поток это правило не относится. Производитель уже создал оптимальные условия, и выдерживать напиток дополнительно не нужно. Более того, недорогие вина должны быть выпиты в первый год после розлива, иначе они потеряют свои качества.

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