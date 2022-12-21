В Роскачестве провели проверку сладких новогодних подарков и обнаружили запрещенные компоненты

Как выявили специалисты Роскачества, до 95% подарочных новогодних наборов для детей содержат запрещенные компоненты, о чем сообщили «Известия». В 21 экземпляре были обнаружены растительные масла неизвестного происхождения, кондитерский жир, заменитель молочного жира, различные консерванты и аллергены. Наличие в составе этих ингредиентов не нарушает законодательства РФ из-за пробела в нем информации о нерекомендованных компонентах для детей. Ответственность с производителя снимает и отсутствие отметки на продукте, что он предназначен для детского питания. Наличие подобной фразы говорит о более жестких требованиях к качеству и составу.

Ответственность за употребление сладостей из новогодних наборов представители Роскачества полностью возлагают на плечи родителей. Поэтому стоит быть внимательнее, приобретая сладкие подарки.