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23 ноября, 19:45

В Роспотребнадзоре объяснили, кому нельзя есть фейхоа

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от KamranAydinov на Freepik
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Роспотребнадзор предостерег от потребления фейхоа при избытке йода в организме и эндокринных нарушениях (в том числе гипертиреозе) и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта с высокой кислотностью (панкреатит, гастрит и пр.). О том, что йода в организме много, может говорить повышенная нервная возбудимость, беспокойство, раздражительность, аритмия, скачки температуры тела.

При этом специалисты из Роспотребнадзора подчеркнули, что, если противопоказания отсутствуют, фейхоа может принести массу пользы. Он богат йодом, который в норме обеспечивает нормальную работу щитовидной железы, железом, калием, кальцием, цинком, витаминами А и С, эфирными маслами и дубильными веществами. Плоды фейхоа особенно полезны в период простуд, поскольку способствуют укреплению иммунитета. Помимо прочего, они содержат всего 55 калорий на 100 грамм.

Если вы пробуете фейхоа впервые, Роспотребнадзор рекомендует попробовать сначала немного и посмотреть, не возникнет ли аллергической реакции.

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