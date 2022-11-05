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Сегодня, 17:00

Вирусолог объяснил, как изменилась тактика защиты от коронавируса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вирусолог, директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов рассказал, как оберегать себя от возможности заражения коронавирусом нынешний период.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания. Также врач порекомендовал пройти курс ревакцинации. Доктор добавил, что сейчас не следует посещать места скопления людей и напомнил, что масочный режим и социальная дистанция снижают риск распространения коронавируса, хоть и носят рекомендательный характер.

«Единственным инструментом, который позволяет определить коронавирус, был и остаётся результат лабораторных исследований», — приводит Life.ru слова Колбасова.

Ранее врачи рассказали, какие последствия могут наступить после перенесенного коронавируса.

Источник: https://life.ru/p/1523460
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