Врач Андросова рассказала, что влажная защитная маска поможет при смоге

Врач Елена Андросова рассказала, что влажная защитная маска поможет при смоге.

«Смог — это загрязнение воздуха вредными веществами при определенных погодных условиях. Эти вещества оказывают сильное раздражающее действие на слизистые дыхательных путей и глаз. Во избежание возникновения и обострения патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем необходимо защитить себя от негативного влияния смога на организм. Нужно стараться держать двери и окна плотно закрытыми, особенно в ночные и утренние часы, так как в это время концентрация вредных веществ в воздухе максимальна. При открытых форточках — затягивать их мокрой марлей или тканью. Также следует употреблять большое количество жидкости, овощей и фруктов и максимально ограничить курение. На период смога лучше отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки, особенно на открытом воздухе. Если же есть необходимость выйти на улицу, то следует надеть маску, смоченную водой, так как влага будет удерживать вредные частицы и не даст им попасть внутрь при дыхании», — приводит слова Андросовой Life.ru.