Врач Андросова рассказала, как распознать гиповитаминоз

Врач Елена Андросова рассказала об основных признаках гиповитаминоза и объяснила, как с ним бороться.

«Симптомы данного состояния в первую очередь проявляются на коже. В частности, она становится сухой, бледной и склонной к раздражению. Отмечается кровоточивость десен, пациентов беспокоят частые простудные заболевания с затяжным периодом выздоровления. Они практически постоянно чувствуют себя усталыми, раздражены и апатичны. Кроме того, недостаток витаминов может спровоцировать рецидивы хронических заболеваний», — приводит Life.ru слова Андросовой.

Врач отметила, что при любом из вышеуказанных симптомов необходимо обратиться к терапевту, который назначит необходимые исследования.

«Специалисты рекомендуют принимать витамины именно в виде капсул, так как они сделаны таким образом, чтобы по мере продвижения в органах пищеварения на каждом этапе витамины постепенно высвобождались и всасывались организмом, обеспечивая весь свой путь необходимой дозой полезных веществ. Наиболее подходящее время для приёма витаминов — утренние часы, когда организм настраивается на дневную активность», — добавила специалист.