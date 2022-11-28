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Сегодня, 14:48

Врач Андросова рассказала, как распознать гиповитаминоз

Алина Савинова
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Врач Елена Андросова рассказала об основных признаках гиповитаминоза и объяснила, как с ним бороться.

«Симптомы данного состояния в первую очередь проявляются на коже. В частности, она становится сухой, бледной и склонной к раздражению. Отмечается кровоточивость десен, пациентов беспокоят частые простудные заболевания с затяжным периодом выздоровления. Они практически постоянно чувствуют себя усталыми, раздражены и апатичны. Кроме того, недостаток витаминов может спровоцировать рецидивы хронических заболеваний», — приводит Life.ru слова Андросовой.

Врач отметила, что при любом из вышеуказанных симптомов необходимо обратиться к терапевту, который назначит необходимые исследования.

«Специалисты рекомендуют принимать витамины именно в виде капсул, так как они сделаны таким образом, чтобы по мере продвижения в органах пищеварения на каждом этапе витамины постепенно высвобождались и всасывались организмом, обеспечивая весь свой путь необходимой дозой полезных веществ. Наиболее подходящее время для приёма витаминов — утренние часы, когда организм настраивается на дневную активность», — добавила специалист.

Источник: https://life.ru/p/1541919
Здоровье
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